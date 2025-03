Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: si avvicina una nuova tripletta svizzera. Paris impreciso, è sesto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30I PETTORALI DI PARTENZA11:01 Niente da fare stavolta per Dominik. Due piccole sbavature per l’azzurro nelle ultime curve.posto per l’italiano a 59 centesimi da von Allmen. Silacon Odermatt e Rogentin a chiudere il podio. Spazio ora al francese Nils Allegre.11:00 Due decimi di ritardo peral secondo intermedio, ma l’azzurro entra nel piano con la velocità più alta registrata finora.10:59 Ottavo posto ad un secondo e 5 centesimi dal connazionale per Murisier. Tocca finalmente al nostro! Alè Domme!10:57 Buona gara di Hrobat, che rispetto a ieri non sbaglia in alto confermandosi veloce sul piano. Quarto posto provvisorio per lo sloveno a 43 centesimi da von Allmen.