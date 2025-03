Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: partenza alle 10.30, Paris per uno storico bis

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE9.30 E 12.30I PETTORALI DI10:13 Gara che verrà aperta dall’austriaco Stefan Eichberger, con lo svizzero Franjo von Allmen che con il pettorale n.6 sarà il primo discesista del gruppo di merito.10:08 Dominikcerca un mitico bis sulla pista che gli ha regalato la vittoria a distanza di 15 mesi dall’ultimo hurrà. L’azzurro dovrà guardarsi le spdalla corazzata elvetica.10:03 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dellalibera di. Poco meno di trenta minuti al via di gara-2 sulle nevi norvegesi.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della secondalibera di, gara valida per la Coppa del Mondo di sci2024/. Nuova occasione per gli uomini jet con Dominikche cerca la doppietta su uno dei suoi tracciati preferiti.