Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris non sfigura, ma è fuori dal podio. La Svizzera torna a dominare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30I PETTORALI DI PARTENZA11:49 Top 20 per Negomir, che griffa il 20° posto ad un secondo e 96 centesimi dal leader. Spazio ora all’austriaco Manuel Traninger, poi toccherà a Nicolò Molteni.11:47 22esima piazza a 2 secondi e 22 centesimi da von Allmen per Monsen quando è già in pista l’americano Kyle Negomir.11:46 Nelle retrovie Hiltbrand, spazio ora allo svedese Felix Monsen.11:44 Read riesce a strappare una buona ventesima posizione a due secondi ed un decimo dal leader. Tocca allo svizzero Livio Hiltbrand. Prossimo degli azzurri Nicolò Molteni con il pettorale n.36.11:42 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DEGLI ITALIANI DOPO 30 DISCESE1-Franjo von Allmen (SUI) 1:45.462-Marco Odermatt (SUI) +0.