Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Dominik Paris sogna un mitico bis

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30I PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti nellatestuale della secondalibera di Kvitjell, gara valida per la Coppa del Mondo di sci2024/. Nuova occasione per gli uomini jet conche cerca la doppietta su uno dei suoi tracciati preferiti. L’azzurro è tornato al successo pennellando in gara-1, e come sempre dovrà rivaleggiare con i fortissimi elvetici.proverà a bissare lo splendido risultato colto in apertura di weekend. Italia che dopo l’infortunio di Mattia Casse attende risposte da Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Benjamin Alliod. Oltre ai podi ed alle vittorie serve ritrovare prestazioni di squadra in grado di infondere morale in vista della chiusura di stagione che culminerà con le finali di Sun Valley.