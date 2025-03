Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra debutta nella serata italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jasmineed Iva, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di. Partita da non sottovalutare per la numero 1 d’Italia che affronterà la diciassettenne americana, giovane avversaria di grandello.torna in campo dopo l’infortunio avuto durante il WTA 1000 di Dubai. Negli ottavi del torneo degli Emirati Arabi contro Sofia Keninha puntato male il piede subendo una torsione anomala alla caviglia. L’infortunio però è risultato meno grave del previsto con l’italiana che è potuta tornare agli allenamenti dopo pochi giorni. Il match odierno sarà quindi un test importante per capire se l’allarme è definitivamente rientrato.