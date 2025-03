Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 7-6, 1-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’americana avanti di un break nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda15-40 Bellissima smorzata diche sorprendearriva sulla palla ma non trova il campo0-40 Termina di poco lungo il rovescio dial termine di uno scambio durissimo sulla diagonale di destra.Seconda0-30 Grande risposta diprova a gestire in allungo ma non trova il campo con il rovescio0-15 Doppio fallo, il secondo della partita per l’azzurra1-4 Gioco: si ferma in rete la risposta di.A-40 È in fiduciache accelera subito con il dritto e forza l’errore di40-40 Vola via la risposta di rovescio di30-40 Ace, il secondo del match perche ha pizzicato la riga esterna con la prima in slice.15-40 Termina di poco largo il rovescio incrociato di