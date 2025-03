Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 7-6, 0-0, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra vince il primo set al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda0-40 Si stampa sul nastro il dritto incrociato della statunitense.Seconda0-30viene investita dalla buona risposta die sbaglia con il dritto successivo0-15 Si ferma in rete il rovescio in uscita dal servizio dell’americana.Al servizio IvaSECONDO SETVedremo se ora l’americana riuscirà a resettare tutto e ricominciare a spingere come fatto fino ad ora oppure se si faranno sentire i diciassette anniGrandissimoset vinto dache ha fatto valere la propria esperienza.è rimasta serena per tutto il parziale alzando illlo nel tie-, lì doveha sentito la pressione commettendo diversi gratuiti che hanno compromesso tutto.7-6 Gioco eset: ottima risposta delche accelera con il rovescio incrociato e trova l’errore di