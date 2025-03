Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 5-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’americana serve per rimanere nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Gioco: termina lungo il dritto dal centro di.40-15 Si ferma in rete la risposta del30-15 Servizio al centro e rovescio incrociato vincente.15-15 Termina di poco larga la risposta di rovescio di.0-15 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio di4-4 Gioco: servizio e dritto perche aggredisce una tenera risposta dell’avversaria.40-30 Bellissimo rovescio in uscita dal servizio delche trova l’incrocio delle righe.gioca spesso questo colpo che sente particolarmente bene.30-30 Il rovescio dell’azzurra atterra negli ultimi centimetri di campo e forza l’errore dichiede la ripetizione del punto. L’arbitro dice che la palla è morbida ma non rotta, quindi il punto non si può ripetere.