Oasport.it - LIVE Paolini-Jovic 0-0, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro contro la talentuosa americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio JasminePRIMO SET21.40 Terminato il warm-up.21.38 È il primo indiretto tra.21.37 Ivaha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere,21.35il riscaldamento pre-match.21.34 Le due giocatrici si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.21.33 Entrano in campo le due giocatrici21.30 In questa sezione di tabellone Jasmineè la testa di serie più alta. L’azzurra, numero 6 del seeding, è in rotta di Daria Kasatkina (n.12 che affronterà l’ostica Sofia Kenin), Liudmila Samsonova (n.24 che sfiderà McNally) e Leylah Fernandez (n.27 che giocherà con Cristian). Proprio la vincente di quest’ultimo match sarà l’avversaria di21.27 Ivaè una delle migliori promesse del tennis femminile.