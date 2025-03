Inter-news.it - LIVE Milan-Inter Primavera 0-1: inizia la ripresa, un cambio!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la giornata numero ventinove del Campionato1: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri cercano la prima vittoria in un derby in questa stagione, dove sono arrivate già due sconfitte.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP14.02IL SECONDO TEMPO!14.01 Spinacce entra al posto di Lavelli. Marchiggiani per ilin campo, fuori Zukic.L’chiude il primo tempo in vantaggio contro ilgrazie al gol di Thomas Berenbruch su calcio di rigore. Matteo Lavelli ha guadagnato il fallo, il compagno centrocampista si è assunto le responsabilità del caso e ha segnato la rete del momentaneo 0-1. Fra un quarto d’ora il secondo tempo!45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO!45? Un minuto di recupero.