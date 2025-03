Inter-news.it - LIVE Milan-Inter Primavera 0-1: Berenbruch segna dagli 11 metri!

è la partita valida per la giornata numero ventinove del Campionato1: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri cercano la prima vittoria in un derby in questa stagione, dove sono arrivate già due sconfitte.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP27?riparte in contropiede assieme a Mosconi: in due contro quattro guadagnano il corner.23? La reazione delnon arriva ancora, l’gestisce bene e non corre particolari pericoli.18? THOOOOOOOOMAAAAAASSSSS BERENBRUUUUUUCHHHHHHHH!!!Zukic perde ancora una volta palla in impostazione facendo un retro-passaggio molto lento. Lavelli anticipa Longoni e cade in area di rigore, l’arbitro fischia fallo!17? CALCIO DI RIGORE PER L’!!!16? Perrucci vicinissimo al gol di testa.