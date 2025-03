Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: scontro diretto che vale il trofeo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del big match valido per la quarta giornata del Seitrachepraticamente iltra le due corazzate della storica competizione continentale, con l’Inghilterra che farà poi visita all’Italia nell’unica sfida domenicale. Si gioca nella splendida cornice dell’Aviva Stadium di Dublino, dove nel 2023 si imposero i padroni di casa con lo score di 32-19.che arriva all’incontro dopo sei vittorie consecutive tra Test Match e Sei. Uomini di Easterby che hanno sconfitto Inghilterra, Scozia e Galles prima di avvicinarsi all’incrocio decisivo. Transalpini che hanno invece superato a valanga Galles ed Italia, con il KO subito dagli inglesi nella seconda giornata che ha scatenato furiose polemiche in quel di Parigi.