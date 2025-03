Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 6-8, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: termina il primo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:12 Prima frazione sostanzialmente equilibrata, con l’che ha saputo reagire all’inferiorità numerica, e lascocca dall’infortunio di Dupont. Tensione che si taglia a fette in questo scontro diretto che vale il Sei. A tra poco per la ripresa.FINE42?- Splendido calcio di Prendergast.8.40?-scaduto ma i padroni di casa continuano ad attaccare ottenendo anche un calcio di punizione. Ci proverà da metà campo Prendergast.39?- Erroraccio di Penaud, che si salva grazie all’in avanti di Lowe. Sarà mischia con introduzione francese.37?- Gran calcio di Ramos.8.36?- Regalo degli irlandesi, che fanno velo nel tentativo di recuperare il drop di ripartenza dei francesi.che non si fa pregare e sceglie di andare ai pali con Ramos.