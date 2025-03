Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 27-42, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: i transalpini intravedono il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PARTITA:27-4281?- Trasforma Prendergast.2742.81?- META! Conan sfrutta la prateria sulla fascia sinistra. Meta amara per il numero 20 irlandese.80?- Ci prova ancora l’, che vuole sfruttare la superiorità numerica. Siamo ormai al difuori del tempo regolamentare.80?- Ultimi 60 secondi di un big match che ha vissuto un primo tempo equilibrato ed una ripresa a forti tinte bleus.78?- Comoda trasformazione di Prendergast.2042.78?- META! Addolcisce la pillola Healy, con la difesa francese per la prima volta distratta.76?- Nessun problema per Ramos.1342.75?- METAAA! Intercetto di Ramos a due metri dalla linea di meta e contropiede letale con Penaud che si invola in meta.