Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 13-32, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: la meta di Jegou tramortisce gli irlandesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62?- In avanti dei padroni di casa, che hanno le mani sui fianchi e scuotono la testa. 20 minuti da incubo per gli.60?- Non sbaglia Ramos.1332.59?-! Indomabile i transalpini. Gran numero del giocatore appena entrato, che sguscia via dalla mischia volando in.56?- Altri 3 punti firmati al destro di Ramos.1325.55?-che continua ad attaccare senza sosta. Gli ospiti vogliono capitalizzare al meglio la superiorità numerica, ed ora hanno a disposizione un calcio piazzato.54?-tramortita. I padroni di casa hanno capito che gli ospiti possono innescare le marce alte anche senza il loro faro Dupont.52?- Perfetto ancora una volta Ramos.1322.51?-AAA! Che giocatore Bielle-Biarrey, incredibile.