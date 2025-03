Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 13-15, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: Boudehent firma una meta discussa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50?- Gran calcio di Lucu, che fa respirare i suoi dopo una sfuriata dei padroni di casa.48?- E’ dentro il calcio di Ramos.1315.47?- Tutto confermato. Fischia il pubblico di Dublino, ma Ramos è sul pallone per la trasformazione.47?- Continua il lavoro del TMO, che sta guardando la giocata di Lucu che ha portato alla.47?- Piove sul bagnato per l’, con James Lowe che nell’azione dellaha effettuato un placcaggio alto. Giallo per il numero 11 irlandese, con possibilità di revisione.47?-! Reazione impetuosa dei transalpini, che con una rapida ed al contempo prepotente azione alla mano vanno incon.44?- Non sbaglia Prendergast.138.43?-! Sheehan si stacca dalla maul balzando in