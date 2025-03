Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: padroni di casa in inferiorità numerica per 10 minuti

20?- Ramos placcato senza palla. L'arbitro chiede l'aiuto del TMO. Rischio giallo per McCarthy.20?- Irlandesi in affanno che si affidano al calcio a liberare di Gibson-Park.18?- Dopo aver spaventato idilaha acquisito convinzione e continua ad attaccare.17?- Ottimo tempismo del francese Cros, che mette le mani sull'ovale senza commettere infrazione conquistando il turnover.15?- Brivido per gli irlandesi, con Dupont che firma la meta. C'è però l'in avanti di Boudehent. Si riparte con una mischia con introduzione per idi.13?- Quarto fallo degli ospiti in 12diche vanno in touch.11?- Errore di Gibson-Park, che colpisce il palo da posizione centrale.10?- Stavolta l'sceglie di andare verso i pali.