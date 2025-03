Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: inizia il primo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:17 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Pochi istanti al via!15:15 Ora l’inno che uniscedel Nord ed.15:14 Si prosegue con l’inno della Repubblica d’.15:12 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con la Marsigliese, inno degli ospiti.15:07 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo.15:03 Squadre che si accingono ad uscire dagli spogliatoi dell’Aviva Stadium di Dublino.14:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Poco meno di 20 minuti al via dello scontro diretto della quarta giornata del Sei.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del big match valido per la quarta giornata del Seitra