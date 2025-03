Oasport.it - LIVE Irlanda-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: il solito Bielle-Biarrey sblocca il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32?- Sta per rientrare in campo McCarthy.che ha concesso solo 5 punti agli avversari in inferiorità numerica.29?- Che tegola per la! Dupont esce zoppicando dal terreno di gioco. Infortunio al ginocchio per il fuoriclasse transalpino, al suo posto entra Lucu.27?- Gibson-Park calcia nuovamente lunghissimo facendo respirare la propria difesa.che ricostruisce dalla rimessa.24?- Troppo lenta e prevedibile la manovra dei padroni di casa, che dopo un avvio promettente hanno ceduto il campo agli avversari.22?- Non va la trasformazione di Ramos.5.21?- META! Dupont a sorpresa gioca il pallone dalla maul avanzante imbeccando. Sesta meta del torneo per il numero 13 transalpino.21?- Arriva il giallo giustissimo per il numero 4 irlandese.