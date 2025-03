Inter-news.it - LIVE Inter-Monza, Serie A: cronaca e risultato in diretta

è la partita valida per la ventottesima giornata dellaA 2024-25. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brianzoli allenati da Alessandro Nesta. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.(ORE 20.45) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA20.15 Manca mezz’ora al fischio d’inizio dipartita valevole per la ventottesima giornata diA. Di seguito le formazioni ufficiali:: FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 95 Bastoni; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.