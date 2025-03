Inter-news.it - LIVE Inter-Monza 2-2: è entrato Thuram, fuori Arnautovic

è la partita valida per la ventottesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brianzoli allenati da Alessandro Nesta. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.2-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA70? SUBITO! Traversone di Barella e sale in cielo Tikus che colpisce però alto sopra la traversa.69? Due cambi nell’e Mkhitaryan e dentroe Zielinski.68? Cartellino giallo per Nesta, che ha protestato verso l’arbitro Zufferli.65? Due cambi nel: escono Dany Mota e Castrovilli ed entrano Lekovic e Ganvoula.La riprende con una conclusione favolosa Calhanoglu, che ricorda il gol di Recoba in-Sampdoria del 2005 con Mancini.