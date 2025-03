Inter-news.it - LIVE Inter-Monza 1-2: inizia la ripresa, due cambi per Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventottesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brianzoli allenati da Alessandro Nesta. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.1-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA21.48IL SECONDO TEMPO!21.47 Si riscaldano Carlos Augusto e Bisseck nell’, che entreranno al posto di Pavard e de Vrij.a subito.Primo tempo incredibile a San Siro, con ilche va addirittura sopra di due gol con le reti di Birindelli e Keita Balde. Poi Arnautovic accorcia le distanze. Un gol annullato a Lautaro Martinez per tocco di mano. Ora il secondo tempo.45’+3? FINISCE IL PRIMO TEMPO A SAN SIRO!Mkhitaryan la mette per Dumfries, che fa torre per la testata di Arnautovic.