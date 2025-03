Inter-news.it - LIVE Inter-Monza 0-0: comincia la partita a San Siro!

è lavalida per la ventottesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brianzoli allenati da Alessandro Nesta. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA1? Primo errore del direttore di gara Zufferli, che non assegna una punizione al limite dell’area all’, nonostante ci fosse un evidente fallo di Bianco su Lautaro Martinez.20.45 SI PARTE A SAN: AL VIA!20.43 Dopo l’inno della Serie A, il saluto tra le due squadre e tra i due capitani.20.38 Manca pochissimo ormai a. Inzaghi punta al secondo successo di fila dopo Rotterdam.20.15 Manca mezz’ora al fischio d’inizio divalevole per la ventottesima giornata di Serie A.