Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento Nove Mesto 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, Giacomel e Boe a caccia di Jacquelin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA!14:53 Ricordiamo che ci sono altri 3 azzurri: Partono fuori dai 40 Braunhofer (44), Cappellari (45) e Hofer (46). Non si sono qualificati Bionaz e Zeni.14.49 E allora, pochi minuti (5) alla partenza.14:45 Il favorito, per certi versi, parte insieme all’azzurro. Trattasi dell’altra leggenda norvegese Johannes Thingnes Boe. Partono insieme a +21? di ritardo da.14:43 Tommasoprova a conquistare il secondo podio consecutivo nel format, dopo Anterselva. Ricordiamo che non esce dalle prime 6 posizione da praticamente 2 mesi.14:37 E allora! Neanche il tempo di metabolizzare l’impresa di Federica Brignone e la santificazione di Klaebo che è già tempo di concentrarci sull’maschile da!LADELL’FEMMINILE DIDALLE 17.