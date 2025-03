Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Giacomel va all’attacco di Jacquelin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’maschile, attesissimo diNa Morave (CZE) valido per la terzultima tappa di Coppa del Mondo di2024-prova a conquistare un altro podio!Il talento di Imer ha conquistato l’ennesimo risultato di peso dell’ultima coppia di mesi, che lo hanno proiettato in un’altra dimensione nel panorama delinternazionale. Sono infatti 8 gare di primollo, individuali, che il numero uno azzurro non esce dalle prime 6 posizioni. Quest’oggi il tentativo è quello di provare a vincere, per la seconda volta in carriera: gli avversari non mancheranno!Davanti a tutti, dopo la bella sprint di giovedì, Emilien. Il due volte vincitore in stagione avrà al cancelletto di partenza 20? di margine proprio su Tommaso, che partirà insieme a Johannes Boe.