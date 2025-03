Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento Nove Mesto 2025 in DIRETTA: che rimonta Samuelsson! Giacomel sempre sul podio e più forte degli imprevisti!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui un’altramolto soddisfacente per ilazzurro. Tommasonon si vuole più fermare: e noi lo seguiremo ovunque ci porterà. Un saluto sportivo!15:37, peraltro, vola via Tarjei Bø in classifica di Coppa. L’azzurro è 6° con appena 79 punti dalla terza posizione occupata da Jacquelin!15:35 Johannes Bø è il nuovo leader della Classifica Generale di Coppa del Mondo, nella classifica dell’Boe guadagna su Laegreid, ma si deciderà comunque a Oslo-Holmenkollen.15:34 Sono 5 i podi consecutivi di Tommasoin Coppa del Mondo, diventano 8 i podi complessivi in gare di primollo.CLASSIFICASebastian(SWE) 0 +32’22?1TOMMASO(ITA) 2 +26?4Johannes Thingnes Bø (ITA) 3 +38?7Quentin Fillon Maillet (FRA) 3 +45?3Sturla Holm Laegreid (NOR) 1 +53?2Niklas Hartweg (SUI) 1 +1’14”45.