LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer spara per il podio all'ultimo poligono!

GIRO 4/5 – SONO INSIEME! Simon ea +21? da Jeanmonnot. Braisaz a +27? insieme a Hanna.GIRO 4/5 – Un errore per Comola, resta nelle 15. Carrara un errore. Adesso però è fondamentale che Simon non allunghi su Dorothea. Insieme alla francese c'è anche Hanna Oeberg.Purtroppo c'è lo zero in piedi anche di Braisaz, che è a +33? dalla testa e arriverà alinsieme a, e forse anche a Simon.E SIMON! LE MAESTRE ALL'OPERA! DOROTHEA TERZA IN SCIA DI SIMON.3/4- Si chiama fuori Tandrevold con 3 errori, la castiga Jeanmonnot. Forza Dorothea!3/4 – Entrano insieme Tandrevold e Jeanmonnot. Gruppoa +26?.GIRO 3/5 – Tandrevold quasi raggiunta da Jeanmonnot, che vuole mantenere l'errore di margine su Simon, quest'ultima a +24?6, è conricordiamo.