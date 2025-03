Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer può sfruttare l’ottimo pettorale di partenza

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’da 12.5 chilometri daNa Morave (CZE), valido per la settima delletappe della stagione di Coppa del Mondo di2024-.La squadra francese è parsa nettamente la migliore nella sprint di ieri, ma questa volta si è imposta Ingrid Landmark Tandrevold. Dopo mesi di sofferenza fisica, la norvegese torna a indossare iln.1 nell’dopo quasi un anno. Lo farà con 15? di margine su Braisaz, 21? su Simon e 27? su Jeanmonnot. Della partita per il podio inizialmente anche Hauser, Minkkinen e Knotten.Occasione importante per Dorothea, in top 10 nella sprint che scatterà a +44? da Tandrevold. All’altoatesina viene chiesto di trovare lo zero per provare a sognare una rimonta, magari anche da podio.