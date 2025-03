Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: vince Simon, risorge Hanna Öberg. Wierer in premiazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DISi chiude qui ladell’daNa Morave (CZE), a domani per la staffetta. Un saluto sportivo!18:20 Grande delusa Jeanmonnot, che aveva 20? di margine all’ultimo poligono e con 2 errori si è preclusa la vittoria che l’avrebbe portata veramente vicina a Preuss, oggi 13^ con 3 errori.CLASSIFICAJulia(FRA) 1 30’56”(SWE) 2 +17?Oceane Michelon (FRA) 2 +19?Lou Jeanmonnot (FRA) 3 +20?4Selina Grotian (GER) 1 +27?Dorothea(ITA) 1 +29?Justine Braisaz (FRA) 4 +33?14^ Samuela Comola (ITA) 1 +1’51”21^ Michela Carrara (ITA) 3 +2’19”38^h Auchentaller (ITA) 5 +3’29”45^ Martina Trabucchi (ITA) 3 +4’17”18:14 Samuela Comola completa un altra gara solida e con il 19 su 20 si attesta in 14^ posizione! Carrara 21^ e anche Auchentaller nelle 30: SVIZZERE DISPERSE! L’Italia potrebbe essere davanti alla Svizzera.