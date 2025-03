Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: serve un miracolo di Wierer nell’ultimo giro!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIULTIMO– Ha fatto il vuoto Hanna Oeberg negli 800 metri dopo il poligono, ha costruito un bottino di 12?.Braisaz 12? dietro al gruppo di.ULTIMO– Jeanmonnot guida, MIchelon e Grotian all’di Hanna Oeberg. Sono in 5 per 2 posti sul podio.Eh si, Michelon bruttissima cliente.ULTIMO– Vediamo se Dorothea riuscirà a riportarsi su Oeberg rimanendo con Jeanmonnot. Dietro però arriva Michelonune Jeanmonnot sono insieme e pagano 3? da Oeberg!UUH! ALLORA! Simon con lo zero vince. Dorothea con un errore uscirà terza con Hanna Oeberg. Non sarà facile.DUE ERRORIIII PER JEANMONNOT!!!CI SIAMO!Ci sono anche Michelon e Kirkeeide non lontane dal gruppo per il terzo posto.