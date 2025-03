Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, francesi a caccia di Tandrevold

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIGIRO 1/5 – Braisaz non guadagna su. Perde Simon, raggiunta da Jeanmonnot a 12? da Braisaz. Wierer a +45?7 dopo 800 metri.LA17:36 Cinque minuti alla partenza, ricordiamo che questaè importante in casa Italia per accorciare e magari portarsi anche davanti la Svizzera nella Nations cup.17:30 Le favorite sono lepartirà con 15? di margine su Braisaz, 21? su Simon e 27? su Jeanmonnot.17:25 Dorothea Wierer partirà con 44? di ritardo dalla leader, dopo la sprint, ovvero. Samuela Comola sarà la seconda azzurra a prendere il via: lo farà a +55?. Presenti anche Hannah Auchentaller (+1’24”), Michela Carrara (+1’32”) e Martina Trabucchi (2’02”).