Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo (2°)!15-15 Doppio fallo (1°)!15-0 Slice e dritto a segno.Chrisal servizio23:07, n.28 del seeding, ha bisogno di tamponare la cambiale di 80 punti della finale di Phoenix ottenuta al rientro nel circuito nel 2024. Vincendo oggi, ottiene 50 punti!Giocatori in campo!23:02 Intanto Tallon Griekspoor e Alexander Zverev se le stanno dando da 3 ore di gioco!22:58 Esordio non semplice per il romano contro un rivale che ha battuto nel 2° turno di Dubai per 7-6, 6-2.22:55 Chiude Jovic e lascia strada libera a Matteoe a Chris. Romano in campo tra pochi minuti!22:18 Va per le lunghe la contesa tra Jovic e Grabher, inizia il 3° set.in campo verso le 23.21:19 Tutto facile per Paul, tds n.