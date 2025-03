Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 6-2, 7-6, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: solido esordio del romano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel brillantedi Matteo: adesso una rivincita con Tsitsipas. Ve lo sapremo dire tra qualche ora. Un saluto sportivo!00:51quindi di, che non ha mai perso la battuta e sfiderà al 3° turno Tsitsipas o Seyboth Wild.00:52 Bene il, che non ha mai perso il servizio concedendo una palla break in tutta la contesa, brillantemente annullata. Con la primaconquista un ottimo 70% con la prima (stesso numero del rivale) mentre l’aussie si ferma a 43% con la seconda contro il 74% fatta prevalentemente da kick. Sette gli ace delcontro i 4 di.00:50b.6-2, 7-6(2)!! Con la volèe di rovescio vincente e l’urlo, l’azzurro fa suo un secondo parziale veramente complicato.