Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 6-2, 6-6, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: siamo al tie-break in un durissimo 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Doppio fallo (1°), non ci voleva!5-1 Solita seconda che salta altissima, prende poi il comando con il dritto il numero 30 virtuale del mondo!4-1 DOPPIOOOO FALLOOOO (3°), torna a commetterne uno, mancava dal primo game della partita!Seconda3-1 INSPERATA risposta di rovescio di, strettissima: forse amici l’ha colpita male. Poi chiude con il dritto! MINI-!2-1 Sulla riga il solito dritto difensivo diche chiude a rete.2-0 SIII! MIRACOLOOO! Servizio in kick, dritto di là: clamorosa difesa nei piedi di, ma la DEMI-VOLéE deliziosa del romano!1-0 Pesantissimo dritto che si ferma sul nastro di.6-6 TIE-! Secondo parziale già da un’ora di gioco.40-15 Prima vincente.30-15 Perentorio dritto vincente dopo la seconda al corpo!Seconda15-15 Prende in velocitàil dritto di