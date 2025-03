Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 6-2, 5-6, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: serve rifugiarsi al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Non risponde di dritto e sulla seconda. Nonostante il video a favore, perde i due punti dopo.40-30 Ace (4°). Va beh!30-30 Nacho Forcadell dà punto a.Incredibile come, nel, ci vogliano 5? buoni per rivedere una cosa così basilare, che noi da casa abbiamo già visto 4 volte.Niente, chiamato il relpay in campo dal romano: c’è da attendere.Se la ridono entrambi.nella corsa in avanti purtroppo tocca la rete.aveva messo in rete la veronica.30-15 Spinge con l’inside in e fa punto l’aussie, lontano qui Matteo. Ha provato a caricare ma senza trovare la lunghezza.15-15 Prima vincente al centro.0-15 Stavolta è del romano il miracolo! Recupero stretto difilo rete, vincente!5-5 SI! Prima vincente.