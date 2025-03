Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 6-2, 1-2, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: tutto un altro aussie nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 A quindici!40-15 Con la prima il finalista di Wimbledon!30-15 Torna a colpire vincente, in modo pauroso per, con il dritto il romano!15-15 Errore gratuito, udite udite, di dritto di Matteo.15-0 In rete il rovescio in palleggio di, adesso ogni scambio è durissimo.1-2 Lungo il dritto lungoriga in corsa stavolta di. Ripetiamo,è ungiocatore ora.40-30 Brutta volèe diche mima a vuoto il movimento. Peccato.30-30 MIRACOLO di Matteo! Slice diche prende anche una folata ed è sottoterra: poco male! Tira su addirittura un vincente di dritto the hammer!30-15 Attacca di dritto il romano dopo l’ottima risposta nei piedi e fa punto!30-0 Vincente sulla riga di dritto di