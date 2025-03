Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 6-2, 0-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: 1° set perentorio, c’è da continuare così

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 A quindici Matteo: bene!40-15 Si, si, si! Prima vincente!30-15 Mamma mia, come sta giocando di dritto! Gira lo scambio ancora con il lungoriga e chiude all’incrocio, come se fosse facile.15-15 Gran passante basso in slice e in corsa di.15-0 Non risponde cercando di essere aggressivo il tennista australiano.0-1 A zero.40-0 Prima vincente.30-0 Ace (2°).15-0 Comincia con un dritto inside out vincente l’aussie.6-2! Praticamente solo servizi vincenti in questo gioco, solo tre punti persi in battuta per un romano veramente tirato a lucido!40-0 Non risponde all’altissima seconda in kickdi dritto.30-0 Lungo di poco il dritto difensivo dell’aussie.15-0 Prima vincente!5-2 Ottimo game di