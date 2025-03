Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell 2-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: c’è un break per il romano nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio vincente!0-15 Profonda la gittata di rovescio dell’aussie, in rete quello di Matteo.2-1 Tiene la battuta.A-40 Ace (1°).40-40 Prima vincente.30-40 Mamma mia, che brutta versione dell’australiano, un altro errore gratuito: di dritto. Palla.30-30 Brutto e inusuale gratuito di rovescio.30-15 Sbaglia di dritto l’aussie.30-0 Servizio vincente.15-0 Slice e dritto di là.2-0 A zero il!40-0 Lungo il rovescio dell’aussie.30-0 ACE (2°)!15-0 Ace (1°).1-0 LARGO il rovescio carico di, errore forzato dall’ottimo dritto alto e carico di!Seconda30-40 EHILAA! Meraviglioso cambio lungolinea slice del, poderoso lungoriga vincente di dritto!30-30 Sbaglia il dritto anomalo