LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: subito Diaz e Dallavalle a caccia del podio nel triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA18.34: Alle 20.09 toccherà alla finale del salto con l’asta maschile. Senza Tamberi e Sottile, l’Italia si affida a Matteo Sioli e Manuel Lando, che hanno superato con autorità le qualificazioni e possono lottare per posizioni importanti. Alle 20.13 spazio a Catalin Tecuceanu, impegnato nelle semifinali degli 800 metri. I favoriti sembrano essere il belga Eliott Crestan e lo spagnolo Adrián Ben Canales, ma la gara si preannuncia imprevedibile e le sorprese non mancheranno.18.32: Alle 19.53 sarà il momento delle semifinali degli 800 metri femminili, con Eloisa Coiro determinata a conquistare un posto in finale dopo un ottimo primo turno. Un’impresa difficile ma non impossibile per l’azzurra.