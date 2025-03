Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: ITALIA FOLGORANTE! Ori Iapichino e Diaz, Sioli strabilia, bronzo Dallavalle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLINI IN GARA21.38: Questi i protagonisti dei 60 piani:1 Taymir Burnet (NED) – 6.61 6.612 Carlos Nascimento (POR) – 6.61 6.613 Elvis Afrifa (NED) – 6.57 6.574 Jeremiah Azu (GBR) – 6.52 6.525 Guillem Crespi (ESP) – 6.58 6.586 Andrew Robertson (GBR) – 6.54 6.577 Henrik Laon (SWE) – 6.53 6.548 Kevin Kranz (GER) – 6.52 6.5721.36: Non è ancora finita! C’è una finale dei 60 piani da gustare e poi la finale dei 400 donne con Alice Mangione che può provare a dire la sua21.33: Si sdraia sulla sabbia l’azzurra. Dopo gli argenti di Istanbul e Roma lo scorso anno e la bella gara di Parigi che non le ha fruttato il podio, l’azzurra conquista l’oro21.32: FINALMENTE LARISSAVA A PRENDERSI UN GRANDE TITOLO INTERNAZIONALE! E’ campionessa europea del lungo l’azzurra!21.