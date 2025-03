Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino in lotta per la vittoria! Oro Diaz, bronzo Dallavalle, Sioli fa sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA21.01: Mihambo passa al quarto salto, che sarebbe stato molto vicino al terzo. Si riene le energie per gli ultimi due la tedesca21.00: Sbaglia Stefela a 2.3221.00.sbaglia a 2.3220.59. Lando passa a 2.29 e si tiene un salto a 2.32. Ricordiamo che ha già eguagliato il personale con 2.2620.59: ITALIA SUL PODIO NELL’ALTO! Nikitin sbaglia il terzo tentativo a 2.29 e dunque o Lando osaranno sul podio!20.58: Quinto posto con personale eguagliato per Roberta Bruni che sbaglia i tre tentativi a 4.7520.57: Secondo errore anche per Lando a 2.2920.57: Nikitin sbaglia la seconda prova a 2.2920.55.IIIIIII! SUPERA 2.29 AL SECONDO TENTATIVO20.55. Doroshchuk supera 2.