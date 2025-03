Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: DIAZ VOLA NELL’ORO! Bronzo per Dallavalle

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA19.51: Svabikova e Vekemans superano 4.55 al primo tentativo19.48: Bruni supera 4.55 al primo tentativo19.48: Tutte le atlete superano 4.45 al primo tentativo19.47: Anche Molinarolo supera 4.45 al primo tentativo19.46: E’ nullo l’ultimo salto dima è comunque oro per l’Italia e anchecon. E l’Italia è già seconda nel medagliere!19.45: Ancora lunghissimo!!! Aveva litigato con la pedana in avvio, poi ha trovato le giuste misure!19.44: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIAAAAAAAAAAAAAAAZ! Nullo anche per Hess e l’azzurro è campione d’Europa19.42: Saràper Andreache non riesce a trovare la pedana nell’ultimo salto. Ora Hess19.