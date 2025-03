Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Diaz fantastico oro e Dallavalle bronzo nel triplo! Ora Sioli, Lando e Bruni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA20.14: Passaggio velocissimo ai 40020.12: C’è Catalin Tecuceanu al via nella prima semifinale degli 800. I primi 3 vanno in finale. Questi i protagonisti:1 Ryan Clarke (NED) – 1:46.08 1:46.112 Maciej Wyderka (POL) – 1:45.99 1:45.993 Justin Davies (GBR) – 1:45.78 1:45.784 Catalin Tecuceanu (ITA) – 1:45.00 1:45.355 Patryk Sieradzki (POL) – 1:46.32 1:46.326 Elvin Josué Canales (ESP) – 1:44.65 1:44.657 Cian McPhillips (IRL) – 1:45.33 1:45.3320.11: Bonnin supera 4.65 al secondo tentativo20.10: Errore per Molinarolo a 4.6520.07: Al via la finale dell’alto maschile con due italiani,. Questi i protagonisti:1 Tobias Potye (GER) – 2:34 2:242 Matteo(ITA) – 2:28 2:283 Alperen Acet (TUR) – 2:30 2:184 Dmytro Nikitin (UKR) – 2:28 2:275 Jan Štefela (CZE) – 2:30 2:306 Manuel(ITA) – 2:26 2:267 Oleh Doroshchuk (UKR) – 2:32 2:328 Daniel Kosonen (FIN) – 2:24 2:2320.