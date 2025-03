Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Diaz fantastico oro e Dallavalle bronzo nel triplo! Ora Iapichino e Sioli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA20.36: BRUNI SUPERA 4.70 AL TERZO TENTATIVO!20.36: Eliminato anche Kosonen a 2.22. Restano 5 in gara e due sono italiani20.36: Lampela e Moser superano 4.70, ora Bruni20.35: A 2.22 fuori Potye e fuori Acet nell’alto20.34: La svizzera Kaelin mette il salto da medaglia con 6.90. Record nazionale per lei.deve saltare da qui in su per il podio20.33: Secondo errore per Bruni a 4.70, misura superata da Bonnin al secondo tentativo20.30:si inserisce al secondo posto con 6.71, un salto che può darle fiducia20.29. Subito 6.75 per Gardasevic nel lungo20.29: Sutej piazza il colpo da podio saltando 5.70 alla prima prova20.28. Anche Lando supera 2.22 al primo tentativo, come Stefela e Doroshchuk20.