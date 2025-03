Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Diaz fantastico oro e Dallavalle bronzo nel triplo! Iapichino, Sioli e Lando per il podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA20.51: Sbagliano tutte a 4.75 il primo tentativo20.50: Sbagliail primo tentativo a 2.2920.50:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 6.94 E PRIMO POSTO PER L’AZZURRO!20.49. Anche Stefala supera 2.26 al terzo tentativo, restano in 5. Si sale a 2.2920.48: NELL’EPTATHLON ORO PER SKOTHEIM CHE VINCE I 1000 E SCAVALCA EHAMMER!20.47:SUPERA 2.26 AL TERZO TENTATIVO E RESTA IN GIOCO!20.41: Ci si gioca l’oro nell’eptathlon. Questa la situazione prima dei 1000 finali:1 Simon Ehammer (SUI) – Risultati: 6.81 (2) – 8.20 (1) – 15.15 (4) – 1.98 (7) – 7.68 (1) – 5.10 (2) – Punti: 56522 Sander Skotheim (NOR) – Risultati: 6.93 (6) – 7.95 (2) – 14.39 (12) – 2.19 (1) – 8.