LIVE Atletica Europei indoor 2025 in DIRETTA | Ceccarelli senza brillare e Baffour col personale avanti nei 60! Cavalli in finale nei 3000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA12.33: Due azzurri in seminei 60. Vince Nazarov con 6?61, secondo Akinola con 6?66, terzo Jordano con 6?67 e anchecon 6?67 è quarto.ha il secondo tempo di ripescaggio12.31: C’è Samueleal via dell’ultima batteria dei 60 metri. Questi i protagonisti:1 Karl Erik Nazarov EST 6.55 6.652 Toluwabori Akinola IRL 6.61 6.613 Abel Jordan ESP 6.54 6.544 Ertan Özkan TUR 6.60 6.605 Delvis Santos POR 6.70 6.706 Hristo Iliev BUL 6.68 6.687 Nikolaos Panagiotopoulos GRE 6.78 6.818 SamueleITA 6.47 6.6412.30: Nell’asta dell’eptathlon 4.90 superati da Ehammer, Erm, Lillemets, Steinforth, Hauttekeete, Skotheim, Strasky12.25: Il britannico Azu con 6?58 si aggiudica la terza batteria, secondo Illovsky, anche lui con 6?58, nuovo, terzo Karamanolov con 6?66, quarto Wolf con 6?67.