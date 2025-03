Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Ceccarelli e Baffour a caccia della semifinale nei 60! Cavalli in finale nei 3000

12.11: Questi i protagonistiterza batteria dei 60:1 Allan Lagui FRA 6.58 6.582 William Reais SUI 6.62 6.623 Anej Curin Prapotnik SLO 6.64 6.674 Kevin Kranz GER 6.52 6.575 Vasileios Myrianthopoulos GRE 6.77 6.776 Nsikak Ekpo NED 6.73 6.737 Ján Volko SVK 6.55 6.678 Eino Vuori FIN 6.62 6.6212.08: Buona partenza per l'azzurroche poi cala alla distanza ed è quinto con 6?65 che è il secondo tempo di ripescaggio e soprattutto il personale. Vince Laon con 6?59, secondo Nascimento con 6?61, terzo Afrifa con 6?63, quarto Otugade con 6?6312.03: C'è l'azzurroal viaseconda batteria dei 60. Questi i protagonisti:1 Stephen AwuahITA 6.