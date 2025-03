Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: giocatori in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin.21:35 Tra qualche minuto in, ligure che può provare l’impresa che darebbe una bella svolta al mese di marzo perché si isserebbe in top 33, la zona valida per essere testa di serie a Miami: cambierebbe tutto!21:30 Chiude 6-4, 6-0 il britannico. E allora ci siamo, tra poco il ligure.21:00 6-4 per l’inglese sul brasiliano. poi!20:45 Draper e Fonseca sono sul 4-4: poi toccherà adsfidare!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di secondo turno del Masters 1000 diche vede di fronte l’azzurro Matteoe il russo Andrey. Scoglio proibitivo per il ligure dopo aver sconfitto Kovacevic all’esordio.Partiamo con il ricordare che il ligure è venuto fuori da una battaglia psicologica di 150? contro l’americano al primo turno, in un match che sembrava totalmente in controllo ma che si è rivelato una specie di ‘psicodramma’.