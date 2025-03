Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 6-4, 2-3, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: break del ligure che riapre il 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 C’è l’errore di dritto in apertura di game!!!!2-3 Tiene ai vantaggi la battutae accorcia ancora!A-40 Prima vincenter!40-40 La risposta di dritto di.40-30 Gran rovescio in cross di! Forza.30-30 Errore di dritto.30-15 Smorzata di rovescio, stavolta il recupero è ottimo.30-0 Bello smash arretrando del!15-0 Bella palla corta dicon taglio esterno che manda al bar di dritto.1-3 Errore del russo con il rovescio e!30-40 Largo di poco l’inside in che sarebbe stato vincente.15-40 Prima vincente.0-40 Largo il dritto anomalo di!0-30 Largo il dritto carico del russo.0-15 Doppio fallo (4°).0-3 Altrodel russo e 2° set compromesso.15-40 Terzo errore di rovescio e due palle