Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 6-4, 0-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: subito break del russo nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Addirittura a zero perde per la terza volta la battuta.0-40 Altro gran punto deltre chance di.0-30 Passante notevole di rovescio di.0-15 In rete il dritto di.Non torna più dal bagno6-4! Si ferma in rete mestamente il rovescio del, che ha ceduto ancora la battuta! Primo set per il ligure dopo 42? di gioco e ben 5!0-40 CLAMOROSO cross di rovescio di, il dritto successivo è degno di nota! TRE SET POINT!0-30 ECCOLO! Gratuito di dritto dopo il servizio!0-15 UUH! Doppio fallo (2°)!5-4 Pauroso dritto anomalo di. Stavolta riesce a brekkare, incredibile risposta sulla riga alla prima dell’azzurro. Contro-.40-A NOOO! Non è passato il passante di rovescio dell’azzurro.